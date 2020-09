No skal saka om regulering av sentrumsområde og kjøpesenter opp til ny behandling

I mai sa Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dei ikkje kunne godkjenne tidlegare Sogn og Fjordane sitt tilleggspunkt i regional føresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter: «Kommunen kan sjølv regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter», og sendte saka tilbake til fylkeskommunen for ny behandling.