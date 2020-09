– Dette er merkevarebygging

Nyheter

– Jeg visste at Tone Andal kom til å tenne på denne ideen. Og så er det jo veldig gøy at næringslivet har engasjert seg sånn for å få dette til, sier Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst til Fjordenes Tidende, tre dager før det nye gatekunstprosjektet på Moldøen i Måløy skal offisielt åpnes.