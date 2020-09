Domstein fekk vedtatt privat reguleringsplan

Ber om at ein igjen ser på vegen gjennom industribygda når fiskemottaket no får bygge ut i stor stil

Kommunestyret i Kinn vedtok framlegget til privat detaljreguleringsplan for Domstein AS på Raudeberg tysdag. Edvard Iversen (V) nytta høvet til igjen å peike på at vegen gjennom industribygda sårt treng oppgradering.