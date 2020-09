Det blei oppheita diskusjon om habilitet og kva som utgjer optimal beredskap for ein ny hovudbrannstasjon. Men politikarane kom til slutt i hamn med ei avgjerd

Kommunestyret sitt oppdrag tysdag var eigentleg å vedta at kommunedirektøren skulle få arbeide vidare med planar og investeringar for ny hovudbrannstasjon i Florø i investeringsbudsjettet for 2021-2024. Det utarta seg til ein større debatt om habilitet, feil i sakspapir, potensielle leigetakarar i eit framtidig bygg og kva slags beredskapsorganisering som er best.