For første gang kan alle i heile landet vere med å gå eller springe til inntekt for brystkreftsaka

Nyheter

Kvar oktober blir nordmenn invitert til å vise solidaritet med brystkreftramma og støtte viktig forsking ved å delta i Rosa sløyfe-løpet. På grunn av koronapandemien blir årets løp virtuelt. Det vil seie at du får startnummer og medalje i posten, spring der du bur og registrerer resultatet ditt sjølv på internett.

– Årets Rosa sløyfe-løp blir sjølvsagt annleis når me ikkje kan løpe side om side som ei stor rosa bølge, men samstundes opnar det opp for nye moglegheiter, fortel Geir Vangsnes som er distriktssjef Kreftforeningen Vestland fylke.

Pengane går til forsking

Dette er femte året Kreftforeningen og Brystkreftforeningen arrangerer løpet som ein del av den internasjonale folkerørsla Rosa sløyfe, og i fjor deltok 12 000 nordmenn i ti ulike byar i landet. I løpet av desse åra har løpet samla inn seks millionar kroner til brystkreftsaka.



– Brystkreft er den vanlegaste kreftforma blant kvinner, og sjølv om 9 av 10 overlever, treng me meir forsking. I år samlar me inn pengar til forsking på persontilpassa behandling. Mange kvinner får smertefulle seinskader etter kreftbehandling som kunne vore unngått dersom behandlinga var meir tilpassa den enkelte.

Åleine, men saman

Rosa sløyfe-løpet utvidar i år til å vare ei heil veke, frå sundag 4. oktober til 11. oktober. Du vel sjølv når du vil starte og kor løypa går.

– Me håpar folk deler bilete i sosiale medier og at me på den måten klarer å skape eit digitalt fellesskap i denne spesielle tida. Kreft tar ikkje pause. Dei som blir ramma, treng vår støtte meir enn nokon gong. Me spring kvar for oss, men saman mot brystkreft, avsluttar Vangsnes.