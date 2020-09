Frank Willy blir prosjektleder i MMR Ocean Blue for å få fart i arbeidet med den maritime storsatsingen

Nyheter

– Styret i Måløy Vekst er positive til at Måløy Vekst leier ut prosjektleder til MMR Ocean Blue. Måløy Vekst ledet forprosjektet som resulterte i etableringen av Stiftelsen MMR Ocean Blue i 2018, og føler et eierskap og ansvar for at vi lykkes med MMR Ocean Blue. Måløy Vekst har som formål å fremme vekst i næringslivet og tar på seg oppdrag som bidrar til dette. Etableringen av MMR Ocean Blue vil skape nye arbeidsplasser og potensielt nye bedrifter, samt ha positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og samfunn», sier prosjektleder i Måløy Vekst, Frank Willy Djuvik selv.