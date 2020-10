Samarbeider for å få etablert ny linje på fagskulen

Nyheter

– Fagskulen sitt mandat er å være til for næringslivet. Vi har et lokalt næringsliv som er i rivende utvikling. At Ontec Academy nå kommer til oss og ønsker et samarbeid for å få på plass en akvakulturutdanning på høyskolenivå er helt fantastisk, sier avdelingsleder for Fagskulen Sogn og Fjordane, avdeling Måløy, Inger Vedvik Nygård, til Fjordenes Tidende.