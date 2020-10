Siri må hoppe i havet etter innsamlingsaksjon

Varaordførar i Stad, Siri Sandvik annonserte nyleg at ho skulle bade i sjøen om ho fekk samla inn nok pengar til TV-aksjonen, der pengane i år skal gå til å bekjempe plast i havet. No ser det ut til at ho må hoppe i det fleire gangar.