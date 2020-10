Firma blir meld til politiet etter brot på reglane om køyre- og kviletid

Nyheter

No blir firmaet meld til politiet, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

Det skjedde under ein kontroll på Rv 15 ved Kjøs i Nordfjord.

Tre sjåførar køyrde med last som ikkje var godt nok sikra Statens vegvesen sin kontrollørar avdekka fleire feil då dei kontrollerte trafikken. Mellom anna måtte tre sjåførar sikre lasta si før dei fekk køyre vidare.

I same kontrollen fekk to sjåførar skrifteleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglane.

To sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med førarkort under køyring.

Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han kunne køyre vidare.

Hadde 12,7 tonn overlast. Føraren fekk ei sviande bot på 51.900 kroner og blir meld til politiet Her hadde ikkje føraren av vogntoget brydd seg med å sjekke vekta på lasta. No må han ut med heile 51.900 kroner i bot

Under ein kontroll på same plassen på fredag så måtte eit vogntog som var lasta med fersk fisk parkere fordi det rann av lasta. Vogntoget måtte stå parkert til det slutta å renne, opplyser Statens vegvesen.