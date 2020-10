Havner bak lås og slå for å ha skåret over strupen på to sauer med en kjøkkenkniv uten bedøvelse

En mann i 60-årene er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til fengsel i fem måneder og delvis aktivitetsforbud etter dyrevelferdsloven avlivet to sauer på en svært smertefull og amatørmessig måte. Han ble frifunnet for dyremishandling under transporten av dyrene.