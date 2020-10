Nyheter

– Kystrådet er etter ordførar si vurdering, slik det no står fram, eit nyttig supplement til det ordinære regionrådssamarbeidet i Nordfjord. Det er mange felles problemstillingar som kystkommunane treng å samarbeide om, med «Strategisk plan for kysten» som eit samlande dokument for lokalt og regionalt nivå. Ikkje minst gjeld det problemstillingar knytt til forvalting og planlegging av kystareal, sjøareal og strandsone. Her har kystkommunane alt å tene på å samarbeide og legge felles planar.