Fikk klekkelig bot av tingretten etter fyllekjøring

Tiltalte ble stanset av politiet den aktuelle kvelden. Han framsto som påvirket av rus, og hisset seg opp over å bli stanset av politiet. Politiet forklarte at han veivet med armene, ropte og var intens i blikket. Politiet stoppet vedkommende på melding fra publikum om vinglete kjøring over en lengre periode.