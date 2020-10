Jobbar saman for ny vekst etter koronakrisa

Nær 40 små og mellomstore bedrifter frå Stryn, Stad, Gloppen og Bremanger arbeider for tida saman i prosjektet «SMB-Utvikling Nordfjord», for å legge grunnlag for livskraftige bedrifter og ny vekst etter koronakrisa. Denne veka var mange av bedriftene samla på Hotell Alexandra for å bli kjende med kvarandre og legge ein felles slagplan for vidare arbeid.