– Jeg synes det er fantastisk at Arbeiderpartiet nå følger opp og legger inn oppstartsbevilgning på 60 milloner kroner. Det var også Arbeiderpartiet som la inn den første milliarden i Nasjonal Transportplan i 2013, sier medlem i styringsgruppen for Stad skipstunnel og daglig leder i Måløy Vekst, Randi Paulsen Humborstad, til Fjordenes Tidende etter at nyheten ble sluppet fredag ettermiddag.