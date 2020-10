Adam vurderte å si opp statsborgerskapet, men vil heller bruke stemmen sin til å synge ut i protest

Hvorfor er vi så opptatt av et presidentvalg i et annet land? Og hva mener amerikanere som bor i Norge, og nordmenn som er over gjennomsnittet opptatt av amerikansk kultur, om all ståheien? Vi har stilt fem personer spørsmålet.