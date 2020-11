– Kvifor er ikkje skadeomfanget for sjømatnæringane vurdert?

Nyheter





Ingvar Osland og kollegane i Flokenes Fiskefarm i Førdefjorden har sett seg nøydd til å engasjere Haavind-advokat Bjørn Sørgård i kampen mot sjødeponering av gruveslam i nærområdet sitt. Dei har levert ei formell klage på saksbehandlinga. Det oppsiktsvekkande er at miljøkonsekvensane berre blir vurdert for aktiviteten på land. Omsynet til fiskehelse og fiskevelferd blir ikkje nemnt i søknaden om driftskonsesjon, men det berre slått fast at det er liten risiko for vesentleg konflikt med fiskeri- og oppdrettsinteresser.

Verdas reinaste fjord?

I juni godkjende Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) driftskonsesjonen for gruveselskapet Nordic Rutile. Oppdrettarane er ikkje i mot gruvedrifta, men er overtydde om at deponering av stein og støv innehaldande tungmetall og kjemikaliar i fjorden kan råke dei hardt. Dei marknadsfører seg i dag som; «Eit fyrtårn innan oppdrett i verdas reinaste fjord».

– Vi fryktar at kundane våre vil reagere negativt dersom vi i framtida ikkje kan garantere for matvaretryggleik, seier Ingvar Osland i Flokenes Fiskefarm.

Dei er i dag sertifiserte via den internasjonalt kjende ordninga GlobalG.A.P. Kundane etterspør dokumentasjon på at ein har søkelys på berekraft, sunn mat, miljø og dyrevelferd. At kundar vil velje vekk ein leverandør som produserer matfisk i nærleiken av eit sjødeponi med mogleg spreiing av giftige kjemikaliar er høgst sannsynleg.

99 prosent reduksjon

Nordic Mining har gjort drastiske endringar i søknaden om utsleppløyve. Opphavleg søkte dei om å få lov å sleppe ut 1972 tonn kjemikaliar årleg i Førdefjorden. I den nye søknaden søker dei om årleg utslepp på ni tonn, fordelt på tre nye kjemikaliar. Men det er stilt store spørjeteikn ved eit av dei, sodium isobutyl xanhtate (SIBX), som dei søker om å sleppe ut to tonn årleg av.

13 miljø- og næringsorganisasjonar har klaga på vedtaket og Havforskingsinstituttet påpeikar at ved ei så lita mengde som to tonn, bør ein sjå på alternative løysingar for avfallshandtering. Til dømes ved å kjemisk destruere SIBX på land før utslepp.

Både SIBX og nedbrytingsproduktet CS2 er prova å vere giftig for fisk og plankton i ferskvatn og ein reknar med at det også er tilfelle i sjøvatn.

Fiskarlaget vil ha forsikring

Fiskarlaget og sjømatnæringa elles generelt har heile tida påpeika at utslepp i fjorden ikkje må gå på bekostning av fjordmiljø, fiskevelferd og matvaretryggleik.

– Sjølv om det er gjennomført testar av SIBX, så er det framleis ikkje vurdert med omsyn til sjømattryggleik, human helse eller påverknad på torskelarvar. Det er også usikkert om det finnest godkjent metodikk for å analysere innhald av SIBX og dei andre aktuelle kjemikalia i fisk og sjømat. Dette må avklarast før det blir gitt utsleppsløyve, påpeikar generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Flokenes Fiskefarm sin advokat, Bjørn Sørgård, viser til minerallova som seier at «Driver av mineralforekomster skal iverksette og vedlikeholde sikringstiltak for heile området slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr….». Dessutan skal det stillast økonomisk garanti for gjennomføring av sikkerheitstiltak.

– Flokenes Fiskefarm er i tvil om NR og DMF har tilstrekkeleg forståing for dei økonomiske konsekvensane, påpeikar advokaten.

Tett ved deponiet

Flokenes Fiskefarm produserer kring 2.000 tonn laks i året og Dyvik-lokaliteten ligg nokre steinkast unna deponiområdet. Dei to andre ligg ikkje langt unna heller, i fjordmunningen der det har vore oppdrettsaktivtet sidan 1972. Havbruksverksemdene i Førdefjord-regionen omsette i 2018 for 950 millionar kroner og betalte bedriftsskatt på 67 millionar kroner I tillegg har det rulla mange millionar frå havbruksfondet inn på kontoen til både Askvoll og Kinn kommune.

Har endra utvinningsmetode

Nordic Mining har endra utvinningmetode som krev langt mindre kjemkalieforbruk enn den opphavlege metoden.

Tidlegare ønskte Nordic Mining den såkalla flotasjonsmetoden det berekna årleg kjemikaliebruk var berekna til 1972 tonn årleg til tørrseparasjon ved bruk av magnetisk og elektrostatisk metode. Dette skal redusere bruken av kjemikaliar drastisk; frå 1972 tonn til ni tonn årleg. Dette er ein reduksjon på 99 prosent.

Selskapet har leigd DNV GL for å modellere, teste og vurdere kjemikaliebruken og meiner å ha svart på krav om dokumentasjon frå Miljødirektoratet. Men fagfolka i Havforskingsinstituttet stiller seg tvilande til relevansen av resultata og fryktar auka belastning av mikro- og nanopartiklar i det marine miljøet.