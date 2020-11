Nye koronatilfeller i Bremanger og Måløy – begge har tilknytning til smitte i Stad

Nyheter

– Begge tilfeller har tilknytting til utbruddet som er i Stad for øyeblikket, sier smittevernlege Jan Helge Dale.

Nordfjord hardt koronaramme med seks nye positive prøvesvar Det er kommet inn seks nye positive prøver fra Helse Førde - alle er fra Nordfjord.

I følge Dale har de som er smittet oppført seg helt etter boka, og smittevernlegen regner ikke med at de nye tilfellene vil føre til større smittespredning i Kinn eller Bremanger kommuner.

Ny person smitta. I isolasjon etter jobbtur til utlandet Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.

Tidligere denne uken testet en person positivt for covid-19 i Stad kommune. Uka før ble to personer bekreftet smittet. Det er snakk om to personer som har vært i utlandet og blitt smittet der, samt en lærer ved LA-senteret der smitteveien er ukjent.

Lærar ved vaksenopplæringa smitta – elleve elevar sett i karantene Ein lærar ved vaksenopplæringa ved LA-bygget på Nordfjordeid har fått påvist covid-19, og er sett i isolasjon, opplyser kommuneoverlege i Stad Thomas Vingen Vedeld.

Tirsdag ble det klart at seks nye positive prøver fra Helse Førde var fra Nordfjord, i kommunene Stryn, Kinn, Bremanger, Stad og Gloppen. Det er enda ikke kjent hvor mange av disse positive prøvene som er fra Stad kommune, men det kan være maksimalt to ettersom smitten har rammet fem kommuner.