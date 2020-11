Fire av fem nye smittede har tilknytning til utbruddet i Stad

Det er smittevernlege Jan Helge Dale som opplyser til Fjordenes Tidende at to av de nye positive prøvene har kommet i Måløy, og at de er knyttet til Stad-utbruddet. Også Stad kommune opplyser om at to nye nærkontakter har testet positivt.