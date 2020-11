Har bestilt rapport om kartlegging av sjøbunnen: – Dette skal bli bra for både koraller og oppdrettere

Nyheter

– Koraller er spesielt verdifulle og vokser langsomt, men som er mangelfullt kartlagt på Norskekysten. Vi risikerer at disse dyrene blir negativt påvirket hvis et oppdrettsanlegg legges for nært, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.