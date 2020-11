Oppdretterne ber om at departementet håndterer saken om lokalitetsbytte selv, men fylkesmannen vil ha settefylkesmann

Nyheter

Advokatfirmaet har sendt brev til Kommunal- og regionaldepartementet med kopi til Kinn kommune. Problemet er bare at Fylkesmannen samme dag også har sendt brev til departementet med ønske om at det oppnevnes nettopp en settefylkesmann.

Måtte flytte grunnet blomkålkorall

Den 8. august 2020 innvilget Kinn kommune dispensasjon etter plan- og bygningsloven til oppdrettslokaliteten Bleket. Bakgrunnen for dispensasjonen var at det ble oppdaget forekomster av blomkålkorall i nærheten av oppdrettslokaliteten Husevågøy – som ligger en knapp kilometer vest –nordvest for den omsøkte lokalitet, Bleket.

Funnet av blomkålkorallene ledet til at Miljødirektoratet den 14. januar 2020 traff vedtak om å trekke tilbake forurensningstillatelsen ved Husevågøy. Miljødirektoratet mente oppdrettsvirksomhet kunne innebære risiko for vesentlig skade på korallene.

- Miljødirektoratets vedtak er omtvistet, men selskapene har samtidig benyttet store ressurser og jobbet intenst for å finne en alternativ lokalisering slik at selskapenes store økonomiske tap som følge av tilbaketrekkingen om mulig kan begrenses, skriver advokaten.

Kommunens dispensasjonsvedtak innebar er at selskapene kunne iverksette søknad etter akvakulturregelverket om å etablere den nye lokaliteten ved Bleket. Kommunens dispensasjonsvedtak ble imidlertid påklaget av Fylkesmannen i Vestland og noen private grunneiere, men kommunen fastholdt sitt dispensasjonsvedtak.

Begynner å haste

Ved Miljødirektoratets vedtak fikk selskapene tillatelse til å ferdigstille produksjonen av eksisterende utsett frem til utslakt tidlig i 2021.

- Oppdretterne vil derfor ha et presserende behov for en ny lokalitet for utsett vår 2021. Av denne grunn haster det med en avklaring av klagesaken, sier Steffensen, som mener saken reiser prinsipielle spørsmål og er av slik spesiell og presserende karakter at de vil henstille om at departementet behandler klagesaken selv – uten oppnevnelse av settefylkesmann.

Advokaten forklarer at på tross av at oppdretterne faktisk ikke mener at det er grunnlag for å trekke tilbake forurensingstillatelsen for lokaliteten Husevågøy, fordi korallene ikke har tatt noen skade, har selskapene parallelt lagt ned et betydelig arbeid for å identifisere en erstatningslokalitet som produksjonen kan flyttes til.

Erstatningslokaliteten Bleket mener de er meget velegnet i forhold til strøm og driftsforhold. Plasseringen er avklart i forhold til Kystverket, og det foreligger ingen vesentlige arealkonflikter.

- Med bakgrunn i at det haster for oppdretterne med å få en erstatningslokalitet som er klar vår 2021, har kommunen ment at dispensasjon var et lovlig og egnet planverktøy. Man kan ikke vente til neste kommuneplanrullering med å arealdisponere Bleket til akvakultur, sier Steffensen, og legger til:

- Kort oppsummert tilsier tidshensynet at KMD selv realitetsbehandler saken. Da får en raskest mulig et vedtak fra øverste plan- og bygningsmyndighet. Videre kan det på dette området også være hensiktsmessig med overordnet forvaltningspraksis fra departementet der det gis føringer for hvilke saker om akvakulturanlegg i sjø hvor det kan være aktuelt å innvilge dispensasjon, og når dispensasjon er mindre egnet som planverktøy.

Advokaten viser også til KMDs veileder for planlegging i sjøområdene fra mai 2020, der det forutsettes at dispensasjon noen ganger er et nødvendig og egnet planverktøy, der reguleringsplan og (eldre) kommuneplaner ikke vil kunne ivareta behovet for å gjøre slike arronderinger som dette med basis i ny (og uventet) kunnskap innenfor et område.

- Vi mener derfor det kan være hensiktsmessig at KMD selv behandler denne dispensasjonssaken, slik at det kan etableres en forvaltningspraksis som gjelder dispensasjon for akvakulturanlegg i sjø. Dette vil kunnevære et viktig styringssignal både for næring og myndigheter. Den konkrete saken gir godt grunnlag for en slik avklaring: Man står ovenfor et tilfelle der samtlige rettslige avveiningsmarkører etter plbl § 19-2 tilsier at det kan lovlig innvilges dispensasjon, og der kommunen har funnet det hensiktsmessig at slik dispensasjon innvilges. Fylkesmannens lovtolkning kommer derfor helt på spissen, avslutter advokaten.

Sendte brev samme dag

Brevet fra advokaten er datert 18. november. Samme dato mottok departementet imidlertid også et brev fra Fylkesmannen i Vestland om at de ønsker at det utnevnes en settefylkesmann i saken.

- Plan- og samfunnsutvalget i Kinn kommune gav i august dispensasjon i fra kommuneplanen sin arealdel og planformål NFFF (Natur, frilufts, fiske og ferdselsområde) til endret plassering av lokalitet/anlegg. Vedtaket ble klagd på av Fylkesmannen i Vestland i brev datert 13.08.2020. Plan, miljø og næringsutvalget i Kinn kommune behandlet klagen i møte 29.10.20. Klagen ble ikke tatt til følge, og det ble ikke gitt utsatt iverksettelse. Fylkesmannen kan ikke se at det har kommet fram nye opplysninger i saken som gir grunnlag for å trekke klagen vår. Med henvisning til rundskriv T-6/96 Miljøverndepartementet ber vi om at departementet oppnevner settefylkesmann for behandling av saken.