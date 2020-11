«Vindkraft i Bremanger blir til stor skade»

Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Klemet Godtland, sivilingeniør bygg og anlegg.

Kommunene skal nå langt på vei selv bestemme om de vil bygge ut vindkraft har regjeringen vedtatt.

I Nordfjord er det betydelig motstand både i Bremanger og på Stadt mot vedtatte utbygginger. Begge steder vil utbygging føre til stor skade på naturen og det biologiske mangfold. Millioner av fugler trekker over Bremanger hvert år, bygging i myrområder vil gi store klimautslipp, og det er dårlig utredet havn og adkomstløsning i Bremanger skriver Norsk Ornitologisk Forening (NOF) blant annet. Fugleforeningen og seks andre natur- og friluftsorganisasjoner har fått utført en juridisk vurdering av Bremangerlandet vindkraftverk. Advokaten finner at konsesjonen til Bremangerlandet bryter med lovverket på flere punkt og dermed må trekkes tilbake i regjeringens gjennomgang. Nylig ble vi vist flotte program i 71 grader Nord fra Vågsøy og Hornelen på Bremanger. Hvert år tar tusenvis turen opp på den fantastiske sjøklippen. Naturopplevelsen vil bli sterkt redusert med vindkraftverk tett innpå.

For 20 år siden ble det argumentert med at vindkraft skulle være med å løse klimakrisen. Vindkraft var såkalt grønn energi som skulle bidra til å dekke verdens energibehov på grunn av at olje og gass må fases ut for klimaets skyld. Vi er mange som i ettertid har snudd i synet på vindkraft som en del av klimaredningen for kloden. Land som har satset stort på vindkraft har bitterlig erfart de store ulempene, ikke minst Tyskland som nå har ca 30.000 vindturbiner spredt over hele landet.

Nå kommer tyske selskap til vårt land for å tjene penger på vindkraft. Norge har jo også villet satse på vindkraft. Det har ført til betydelig og berettiget motstand ikke bare fra folk som bor der vindturbinene bygges men også fra andre som ser de store miljømessige ulempene. Ingen vil tydeligvis ha vindturbiner i sine nærområder når de rammes personlig, selv ikke de mest ihuga tilhengerne.

Hvis politikere og energiselskap i fullt alvor foreslo store vindturbinanlegg i Nordmarka ved Oslo, på Fløyen ved Bergen og i Bymarka ved Trondheim osv ville det helt sikkert ført til høylytte ramaskrik! De fleste er selvsagt enige i at verden må løse klimakrisen for at livet skal opprettholdes på planeten. Løsningen er dog ikke vindkraft. Klimaavtrykket til vindkraft er ikke utforsket godt nok enda. Det siver f.eks store mengder CO 2 gasser ut fra myr og grunn ellers der veier og plasser for vindkraft bygges.

Hva med produksjon, transport, drift og avfall fra turbinene når de skrotes! Trolig er miljøulempene mye større enn fordelene. Vindkraft fører til store skader på miljø og estetikk, biologisk mangfold, støy og infralyd, helse og påvirkning på både mennesker, dyr, fugler og innsekter osv. Veldig mange i Norge er fortvilet og gråter. Folk ser sine kjære hjemplasser og livsgrunnlag bli rasert og ødelagt. Det som skjer er et overgrep Norge som sivilisert nasjon ikke kan være bekjent av.

Det er mange alternativer regjeringen heller bør satse på fremfor vindkraft. Opprusting av vannkraft må gjøres lønnsomt ved at de høye skatter vannkraftverk betaler reduseres. Forskere ved NTNU i Trondheim har beregnet et meget stort potensiale i økt energi fra modernisert vannkraft. Det mest nærliggende er vel energiøkonomisering av våre eldre bygninger som sluker veldig mye energi. Enova bør derfor få mye mer midler fra staten til energitiltak på vår gamle bygningsmasse.

Nye bygninger kan nå bygges så energieffektive at de får et overskudd av energi i løpet av året. Grunnvarme fra bakken under oss og varme fra sjøvannet i våre fjorder og havet har begge et meget stort potensiale. Eksempelvis tas fjordvarme fra sjøen i Nordfjordeid som varmer opp over 100.000 m2 bolig- og næringsareal i tettstedet der. Grunnvarme og fjordvarme er miljømessig meget bra.

Bølgekraft og tidevannskraft er andre spennende muligheter. Solenergi er selvsagt også viktig å utvikle. Transportbedriften Asko i Trondheim skal nå lage hydrogen fra solenergi fra store paneler på sine tak til drift av lastebiler. Også en genial og klimavennlig løsning. Hydrogen vil kunne ta over som drivstoff i biler, fly, tog, båter osv etter hvert når den er blitt sikker nok. Norge bør delta i å utvikle og produsere hydrogen fra solenergi spesielt i varme land. Store solenergianlegg i syden vil kunne produsere enorme mengder hydrogen og også bidra til å løfte fattige land opp økonomisk. Sist men ikke minst må vi produsere mer varer igjen i Europa, USA osv, i stedet for å frakte varer halve kloden rundt fra Kina og andre land i Østen. Det vil spare store mengder energi som i dag går med til transport.