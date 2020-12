Stad skipstunnel

– Det gir ein ny giv og optimisme. Ikkje berre for oss, men for heile næringslivet og alle som bur i området

Styreleiar i Selje Hotell Invest, Liv Ingrid Koller-Borg, sparar ikkje på superlativa når ho omtalar nyheita om at Stad skipstunnel no endeleg blir realisert. For reiselivsnæringa i kystregionen betyr naturleg nok prosjektet svært mykje.