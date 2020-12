Glad for at Hareide fjernar all tvil: – No kjem Stad skipstunnel som ei kule!

– Eg er svært glad for at samferdsleminister Knut Arild Hareide i dag varslar lynrask oppfølging av budsjettavtalen mellom regjeringspartia og Frp om startløyving til Stad skipstunnel – og slår krystallklart fast at dette betyr at tunnelen skal byggjast. Det seier ordførar i Stad, Alfred Bjørlo.