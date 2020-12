Skryter av lojale kunder: – I år ser vi at færre tar julehandelen på internett

Nyheter

– Vi er veldig glade for at kundene støtter oss og handler lokalt. Det er ingen selvfølge, sier Andreas Frantzen ved Måløy stormarked.

Han er nemlig svært positivt overrasket over årets julehandel.

– Vi ser at vi ligger veldig bra an, og i år er folk i distriktet ekstra flinke til å handle lokalt. I år er det nok mindre netthandel og mer lokal handel. Det er det ingen tvil om.

Ifølge Frantzen er folk gode på å spre julehandelen jevnt utover denne jula.

– I år er det mye mer stabilt enn tidligere, og stabilt gode dager omtrent hver dag. Vanligvis ville vi ha sett svingninger, men nå har det vært jevnt over god handel over lang tid. Og det er veldig gledelig, sier Frantzen.

Det hjelper også at kundene i år har begynt tidligere enn vanlig med å stryke ut gaver på utdelte ønskelister.

Det har nemlig ifølge Frantzen vært overraskende bra handel tidligere enn vanlig.

Sprer trygg julestemning

Men det er ikke bare kundene som har tilpasset seg pandemien denne jula. Også Måløy stormarked har sett seg nødt til å legge opp årets julehandel litt annerledes i år. Blant annet blir det i desember ikke den vanlige underholdningen som tidligere år.

Frantzen forteller at de opprinnelig hadde planlagt å invitere både kor og julenisse til senteret, men at de kom fram til at det på grunn av smittesituasjonen ikke var verdt å ta risikoen.

I stedet har stormarkedet satset stort på julepynten for å spre litt ekstra julestemning til kundene.

– Vi har pyntet mye mer enn vi har gjort tidligere, så jeg føler det har blitt veldig trivelig og en god stemning her på senteret i år, sier Frantzen.

Men fokuset på smittevern forsvinner ikke i glitter og julebelysning. Blant annet har stormarkedet denne jula valgt å spre tilbudene jevnt utover for å unngå at for mange mennesker samles samtidig. I tillegg er det et ekstra fokus på renhold for tiden.

Frantzen ønsker nå kundene velkommen til en god og trygg julehandel, men ber folk være litt ekstra flinke til å ta hensyn i år:

– Vi må ta hensyn til hverandre og holde avstand. Men jeg er helt sikker på at vi kommer over denne kneika. Og jeg føler allerede at vi er godt i gang, avslutter Frantzen.