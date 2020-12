Fylket investerer 226 millionar i utvikling av skulen. Det feira elevar og tilsette med kakefest

Nyheter

Det var nemleg eit kinderegg av gode nyheiter for skulen etter fylkestingsmøtet denne veka. Ikkje berre får dei nytt opplæringsfartøy og ny akvahall, men skulebygget er også under rehabilitering. No er det bygg D, den maritime avdelinga, samt ombygging av fellesfunksjonar og administrativ del i bygg A som står for tur.

Totalramma på sistnemnde prosjekt er 68,5 millionar.

– Saka om nytt opplæringsfartøy og akvahall er omtalt tidlegare. Men det er også svært gledeleg at skulen har fått tildelt midlar til rehabilitering og utbygging av A-fløya, administrasjonsbygget, og D-fløya, maritim avdeling, seier rektor Åsta Navelsaker Røed, og fortel at skulen feira dei gode politiske vedtaka med kaker for alle elevar og tilsette i lunsjen på torsdag.

Rehabiliteringsprosjektet på A- og D-fløya gjeld mellom anna utviding av areal til kontor, fellesfunksjonar og nokre ombyggingar for fagskulen. Det blir også vurdert behov for å auke sjønære areal for den vidaregåande skulen, og å legge til rette for ei tyngre satsing på den maritime delen av skulen. Prosjektet sitt mål er å samle behova og sjå på moglege løysingar for effektiv arealutnytting og eventuelle moglege tilbygg eller ombyggingar for ei framtidsretta drift av skuleanlegget.

Det er sett av 30,8 millionar kroner til ombygginga i 2021 og 27,7 millionar i 2022.

For den nye akvahallen er totalramma for prosjektet 20,5 millionar kroner. Det er sett av 5,1 millionar i 2021 og 15,4 millionar i 2022.

Kompletterer med akvahall og nytt opplæringsfartøy

Måløy vidaregåande skule har eit fylkesdekkande studietilbod innan dei marine og maritime utdanningsområda, men skulen har per i dag ingen fasilitetar for praktisk opplæring innan akvakultur. Elevane får difor i dag all praktisk opplæring berre gjennom utplasseringar på kommersielle anlegg.

Ramma for akvahallprosjektet inkluderer ikkje tomt, infrastruktur for vatn og avløp og marinteknisk undervisningsutstyr.

For opplæringsfartøyet er totalramma på prosjektet er 136,5 millionar kroner. Førebels er prosjektet lagt inn med ei løyving på 80,1 millionar i 2021 og 51,4 millionar i 2022.

Prosjektet gjeld bygging av nytt opplæringsfartøy for å kunne gje praksisopplæring på båt. Første anbodsrunde blei avlyst av økonomiske grunnar, men det vert fremja ny sak som tek for seg løysingar som kan stetta dei naudsynte behova for eit slikt fartøy. Det er sett ned eit prosjekt som skal arbeide fram desse alternativa, arbeide med sjølve innkjøpet og legge fram saka.