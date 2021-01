Startet selskapet for å ha noe å gjøre på til han fant seg en jobb. 24 år senere har han 13 biler og 9 ansatte

Olsen Transport AS markerte i romjula at selskapet er på vei inn i sitt 25. driftsår. – Jeg startet selskapet for å ha noe å gjøre på til jeg fant meg en jobb, smiler Tore Olsen. 24 år senere har han 13 biler og 9 ansatte.