Kirsti utsetter åpningen av frisør- og akupunkturbedriften i to uker

– Det ble litt mer jobb her enn vi hadde planlagt

Kirsti Husevåg skulle etter opprinnelig plan åpne sin nye bedrift Jadeblomsten AS i Måløy mandag. På grunn av større behov for vedlikehold og ombygging enn forutsatt, skyves åpningen to uker frem i tid.