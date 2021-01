No vil dei høyre kva du meiner om den nye kommunen: – Det ville forundre meg stort om motstanden ikkje har auka

Nyheter

– Vi er rimelig sikre på at fleire enn før, både i gamle Flora og Vågsøy, no meiner at samanslåinga var eit feilgrep. Mange som var positive til Kinn seier no til oss at dei hadde stemt annleis dersom dei hadde visst det dei veit i dag. No har vi hatt denne kommunen i vel eit år, og det begynner å bli klart kor lite fornuftig og berekraftig den er. Med så lite til felles og så store avstandar endar vi opp med alle ulempene og ingen av fordelane ei kommunesamanslåing bør bringe med seg. No vil vi avdekke kva folk faktisk synst om kommunen, og om motstanden har auka eller gått tilbake, seier Fredrik Egeberg i styret i Ja til reversering av Kinn til Fjordenes Tidende.