Bilister står bom fast på glatta

Nyheter

Tipseren forteller at flere biler ikke kommer seg av flekken i Idrettsveien i Måløy. Mange foreldre skal levere barna sine i barnehagen tidlig på morgenen.

– Vi har brøytet og vi har strødd ti ganger i Idrettsveien siden det siste snøfallet. Senest i dag tidlig strødde vi i Idrettsveien, sier avdelingsleder vei Måløy i Kinn kommune, Odd Henning Svoren til Fjordenes Tidende.

– Vi er rundt omkring hele tiden og prøver å følge med. Det som har vært spesielt i denne omgang er at vi har hatt veldig lave temperaturer, som har ført til at det er tele i bakken. Det gjør at isen blir liggende. Når det fryser på og smelter om hverandre forsvinner strøsanden ned i isen raskt, og vi må strø igjen.

Svoren mener forholdene er veldig spesielle akkurat disse dagene.

– Vi er nok ganske vant til at vi har forhold med lite bakkefrost, og at vi etter snøfall ganske raskt får mildvær som fører med seg både stiv og sterk kuling og betydelig med regn som raskt vasker vekk snøen og isen. Sånn har det ikke vært nå. Det har bare blitt marginalt mildere. Det har tint litt, og strøsanden har forsvunnet lenger ned i isen. Så har det blitt glatt igjen, og vi strør på nytt. Det er mange steder vi har strødd både fire og fem ganger denne uka. Dette er ikke særfenomen for Måløy. Veitrafikksentralen har gått ut og advarte mot glatte veier i hele regionen, sier Svoren og legger til:

– Men jeg skal reise opp i Idrettsveien og se hva vi eventuelt kan gjøre.