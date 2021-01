FHI: Ikkje noko tilseier at vaksinasjon gir auka risiko for død

Nyheter

– Mange på sjukeheimane er svært skrøpelege og er i sluttfasen av livet. Gjennomsnittleg døyr det over 300 personar kvar veke på norske sjukeheimar. Det finst ikkje nokon statistisk analyse som tilseier at vaksinasjon medfører auka risiko for død, påpeika Vold under ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.