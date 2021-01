«Frank» tar det ganske rolig i Nordfjord

Nyheter

I Nord-Norge er både skoler veier og stengt som følge av ekstremværet Frank. Flere garasjer og kontorbygg har fått taket blåst av, og i Lavangen i Troms har et fjøs kollapset, ifølge NRK. Uværet herjer verst i Indre Troms, og er forventet å løye fredag ettermiddag.

Vestlandet og Nordfjord har i stor grad blitt skånet for uværet, men lørdag kommer restene av uværet Frank med en del nedbør på hele Vestlandet i form av både regn og snø.

For Nordfjord sin del, melder yr.no at temperaturen i helga skal holde seg litt over null grader i lavlandet, mellom 0 og 4 grader, mens det blir minusgrader i høyereliggende områder.

Fredag meldes det om overskyet men tørt vær i hele Nordfjord, med temperaturer mellom 1 og 3 plussgrader.

Natt til lørdag og lørdag morgen og formiddag skal det derimot komme en del regn. Lørdag ettermiddag er det meldt opplett, og langtidsvarselet utover kommende uke forteller om lite nedbør og temperaturer som fortsatt blir liggende rett over frysepunktet, mellom 1 og 4 plussgrader, i lavlandet.

Bortsett fra noe økning i vinden lørdag formiddag, til cirka 10 sekundmeter, meldes om rolige vindforhold gjennom helga og i uka som kommer.