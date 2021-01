Nyheter

– Det kjem nye innspel heile tida. Eg har hatt to-tre personar innom kontoret mitt berre i dag. Vi ser at interessa verkeleg har auka på igjen no når vedtaket om byggestart kom. Men vi har dårleg tid, så vi må jobbe effektivt framover, sa Nygård, som også er leiar i Vanylven Utvikling AS, til Fjordenes Tidende tysdag.