Sik ser dei for seg at batterifabrikken kan realiserast i Kinn

Nyheter

Eit konsortium beståande av Equinor, Hydro og japanske Panasonic har planar om å bygge ein ny fabrikk i Norge for produksjon av elektriske batteri, mellom anna til den europeiske bilindustrien. Kinn kommune er i likskap med alle andre kommunar i landet invitert til å spele inn konsept for etablering av ein slik fabrikk. Fristen for å melde si interesse og spele inn konsept er torsdag 28. januar.