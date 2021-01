Nyheter

Dette stadfestar kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale.

Kinn kommune har fleire studentar frå Sunnfjord i praksisarbeid ved sine institusjonar, og har derfor jobba med å kartlegge desse personane sine reisemønster den siste tida.

– Vi har gjort ein jobb denne morgonen for å kartlegge dei studentane som er i Kinn. Men, dei fleste som har praksisplass bur på hyblar og har ikkje vore i Førde dei siste vekene. Vi har uansett jobba med å få oversikt for å vere heilt sikker, og har derfor ikkje mistanke om at nokon av dei som er i Kinn er smitta, seier Dale.