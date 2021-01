Nytt helsesenter og grensejustering på agendaen - her kan du følge møtet i formannskapet

Nyheter

Saka om helsesenteret, handlar i grove trekk om kor vidt nytt helsesenter og legekontor skal samlokaliserast i eige bygg, eller fordelast på to ulike lokalitetar.

Alternativet som kommunedirektøren legg til grunn i forkant av møtet, er at Helsestasjon og tannlegekontor vert etablert i tredje etasje i kommunehuset i Selje, og at det vert etablert nytt legekontor på området søraust for Selje eldretun.

Utval for areal og eigedom har i sitt framlegg, uttrykt ønske om at kommunedirektøren på nytt forsøker å få samlokalisert alle desse tenestene i eitt nybygg ved eldretunet.