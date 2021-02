Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Nygård, Bremanger.

NVE, konspirasjonsteori og sjølvkritikk

Eg vel å starte med det siste først. Å ta sjølvkritikk i det offentlege rom er ei vanskeleg og di forsjeldan øving. På slutten av 2020 presterte eg å skrive at Bremanger kommune var tyst når det gjaldt å uttale seg om vindkraft på fiskebankane. For nokre dagar sidan fann eg høyringsuttalene frå 2013 på nettsida til NVE. Det viste seg at i 2013 hadde Bremanger kommune ein oppvakt ordførar som signerte og sende følgjande vedtak til Det kongelige Olje- og Energidepartement (OED): «Bremanger formannskap sluttar seg til uttalen frå fiskarlaget når det gjeld konsekvensane for fiskeri, og understrekar at ein også er imot bandlegging av området rundt Olderveggen av omsyn til fritid og rekreasjon».

Denne ordføraren vaks opp i ei lita grend med naturressursar som gjev SFE fleire hundre millionar i inntekt kvart år. Faktum er at denne ordføraren og engasjerte seg i tareproblematikken (stortare). Sjølv om ein ikkje er i mål med den saka veit eg at mange er takknemleg for arbeidet som vart lagt ned. Fiskebankane utanfor Bremanger samt Bremangerpollen er ein del av det som Havforskingsinstituttet (HIS) kallar gyteområde på Møre. Verda sitt kjerneområde for stortare er Nordvestlandet (HIS) og er samanfallande med nemnde gyteområde. Dette er verdens mest produktive økosystem (HIS). Ein står no overfor mektige selskap som i jakta på pengar (m.a. eventyrlege subsidiar) er villige til å øydelegge denne naturressursen som er viktig formatproduksjon til innbyggarar i vårt eige og andre land. Konsekvensane kan bli formidable, skriv HIS i ein rapport i 2008.

Som kjent har ikkje NVE/OED teke omsyn til høyringsuttalene. Dei meiner framleis at det kan byggast vindkraft på fiskebankane. Våre lokale politikarar har difor ei vanskeleg oppgåve når dei skal på verkesentralt. Dokumenterbar kunnskap er nødvendig. Den finns. Det vil bli interessant kva dei politiske partia legg vekt på i sine taler og valprogram.

Som vist i formannskapet har m.a. fiskarlaget m. fl. dokumenterbar kunnskap og kan bistå. Ikkje alt dei presenterte i formannskapet fall i god jord hos alle. Ein vindkraftforkjempar gjekk på sosiale medium til åtak på fiskarlaget og slo fast at no var ein konspirasjonsteori avliva. Han vart beden om å gjere greie for kva han meinte med dette. Det har han ikkje gjort. Ein mistenkjer at det gjeld ilandføring av kraft frå fiskebankane. Om dette står alle fritt til å danne seg sin personlege teori. Men skal ein ut i det offentlege rom med den må den dokumenterast. Unntaket heiter Trump.

Fiskarlaget (Bremanger fiskarlag og S.&Fj. fiskarlag) er ikkje ein organisasjon som har programfestamotstand mot vindkraft på land. At fiskarlaget er i mot vindkraft på fiskebankane vil alle som set seg inn i saka forstå. At ein i den samanheng siterer kva NVE skriv i sine dokument om korleis i landføringaav kraft frå desse fiskebankane skal skje er difor naturleg.

NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) er underlagt Olje- og energidepartementet (OED) og behandlar søknader om konsesjon for bygging av kraftstasjonar, kraftlinjer, transformatorar og andre installasjonar i kraftforsyninga, og regulering av vassdrag (jf. nve.no). NVE Havvind Strategiskkonsekvensutredning - Rapport 2012 inneheld konsekvensutgreiing av dei 15 havområda, inklusiv Olderveggen s.286 og Frøyagrunnane s. 298. Høyringane vart som vist, gjennomført i 2013. I brev av22.12.2017 ber OED NVE vurdere om det sia 2013 har skjedd vesentlege endringar av betydning for anbefalingane i Havvindrapporten. Kort oppsummert er svaret nei. Kraftsystemvurdering og nettilkyting: "Vurderingen fra Havvindrapporten var at tilknytning av et vindkraftverk på 200 MW i Frøyagrunnene kan være via en 132 kV-forbindelse til Bremangerlandet eller Svelgen, og videre til Ålfoten som er nærmeste transmisjonsnettstasjon på den nye 420 kV-ledningen Ørskog – Sogndal."

SFE Nett (no Linja) søkte for nokre år sia om konsesjon på kraftlinje frå Bremangerlandet til Svelgenvia luftspenn over Frøysjøen. Søknaden vart avslegen truleg takka stor motstand frå innbyggarane iBerle. Som takk fekk dei eit vindkraftverk på sørsida av Frøysjøen som øydela tv-signala deira.

Konsesjon er gjeve til 132 kV-linje Ålfoten- Rugsundøy-Deknepollen samt radial 132 kV-linje Rugsundøy- Bremangerlandet. Det ligg ikkje føre andre aktuelle konsesjonsgjevne 132 kV-kraftlinjer.Det eine av dei to havvindkraftverka er berekna realisert innan 2025. Realisering av havvindkraftverknr.2 krev ytterlegare forsterking av kraftnettet og har tidsramme 2030 i følgje NVE. Sitata frå NVE ligg i sakspapira til fiskarlaget på Bremanger kommune si nettside. Kvar er konspirasjonsteorien?

Kraftnettet vert som kjent, betalt av innbyggarane i kraftselskapet sitt område. Asgeir Aase, direktør i SFE Nett, opplyste 14.11.2018 følgjande til Firdaposten: "SFE sine kundar må ut med 170 millionar kroner for å få krafta frå Guleslettene på nett." Havvindkraftverk er ein eventyrleg industriide. Kraftlinjene skal finansierast med nettleige, dvs. du og eg betalar. Havkraftverka som er berekna til 3-5 gonger dyrare enn vindkraft på land, skal finansierast med hundretals milliardar frå staten (er det og du og eg?). Kva parti byr høgast framfor stortingsvalet? Under mottoet "det grøne skiftet" betyr det ingen ting at det aldri vert bærekraftig korkje økonomisk eller når det gjeld forvalting av Noreg sine havområde. Er det ein konspirasjonsteori at elektrifiseringa av havområda er eit grønt skifte?