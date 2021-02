«Leve heile livet»

Gerda, Brynhild og Dagny rosar tilbodet om trening for si aldersgruppe, men ser gjerne fleire treningsglade menn

Ved Måløy Treningssenter legg dei opp til ein aktiv og sosial kvardag for den eldre garde. Med regjeringa og Kinn kommune sin kvalitetsreform for eldre «Leve heile livet», er dørstokkmila blitt hakket enklare å kome seg over - i alle fall for nokre av dei.