Vinteren er på hell. I helga skal det plaske ned

I tillegg er det også meldt muligheten for noe vind. På kysten kan det i kastene komme opp i over 20 meter per sekund, ved Stad kan det bli sterk kuling.

Fredag er det meldt sørlig liten til stiv kuling utsatte steder, som mot kvelden skal øke til sterk kuling på kysten. Det blir stort sett oppholdsvær, men regnet kommer mot kvelden.

Lørdag er det meldt regn og sørlig stiv kuling utsatte steder. Snøgrensa er gradvis stigende til 1000-1200 meter.

Søndag blir det sørlig stiv kuling utsatte steder, og sterk kuling rundt Stad. Regn.

Temperaturene vil stige oppover mot 8-10 varmegrader.