– Vi har lagt vekt på at vi gjennom plan- og byggesaksbehandling skal framstå samlet og attraktiv overfor næringslivet

Nyheter

Kommunene er nominert i to klasser: Over og under 15 000 innbyggere.

De nominerte er:

Under 15 000 innbyggere: Båtsfjord (Troms og Finnmark), Vestre Toten (Innlandet), Rauma (Møre og Romsdal)

Over 15 000 innbyggere: Kinn (Vestland), Kongsberg (Viken), Arendal (Agder).

Kåringen er et samarbeid mellom KS og NHO. Prisen deles ut til kommunen på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Kommunene har selv sendt inn kandidater til årets vertskapskommune. KS og NHO mottok 26 forslag fra hele landet.

Mange kommuner har gjort mye godt arbeid i samarbeid med næringslivet og det er flere som har mye å lære bort. Juryen, bestående av representanter fra NHO og KS, har nominert tre finalister i hver kategori. På Kommunalpolitisk toppmøte 2. mars 2021 kåres vinnerne.

Her er begrunnelsen på hvorfor Kinn kommune er nominert:

Kinn kommune ble etablert 01.01.20 som resultat av sammenslåing av kommunene Flora og Vågsøy. Kinn kommune er delt i to geografisk, men arbeider aktivt for at digitale verktøy og annen infrastruktur skal binde sammen den nye kommunen. Kinn har klart å bruke kommunesammenslåingen til å satse på samfunnsutvikling på lag med næringslivet, med vekt på infrastruktur, sentrumsutvikling og privat/offentlig samarbeid som sentrale nøkler.

Kinn kommune har det første året lagt vekt på at den nye kommunen gjennom plan- og byggesaksbehandling skal framstå samlet og attraktiv overfor næringslivet. Konkret er det etablert felles møte- og dialogplasser for at alle deler av næringslivet i den nye kommunen skal oppleve seg sett og som en del av fellesskapet.

Offentliggjøring av vinnerne skjer under kommunalpolitisk toppmøte 2. mars.