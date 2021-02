Nyheter

Det var fredag kveld at vegtrafikksentralen sende ut melding om at fylkesvegen var stengd. Bakgrunnen for stenginga var rasfare.

Har stengt vegen grunna rasfare Fv. 616 ved Dombestein i Bremanger kommune er stengd.

Fredag kveld opplyste vegtrafikksentralen at ein geolog skulle gjere ei vurdering av forholda når dagslyset kom laurdag.

Meldinga om at vegen var opna igjen kom klokka 10.45 laurdag.