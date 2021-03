Politiet kan enno ikkje seie noko om årsaka til den tragiske dødsulukka

Nyheter

– Vi er tidleg i etterforskingsfasen så vi kan enno ikkje seie noko om kva som var årsaka til ulukka om bord i fiskebåten utanfor Senja tysdag morgon, seier politijurist i Troms politidistrikt, Mona Madsen, til Fjordenes Tidende onsdag ettermiddag.

Ho leiar politiet si etterforsking av arbeidsulukka.

En person har omkommet etter en ulykke om bord på fiskebåt Hovden Senior AS kan bekrefte at det har vært en ulykke om bord i selskapets fartøy, MS Hovden Viking, tirsdag 2. mars. Båten er hjemmehørende i Selje i Stad kommune.

Hovudredningssentralen Nord-Norge blei varsla om ulukka om bord i fiskebåten Hovden Viking klokka 06.30 tysdag morgon. Ifølgje NRK skal mannskapet på fiskebåten sendt ut naudmelding om mann over bord.

Redningshelikopter rykte ut med lege om bord og var framme ved fiskebåten klokka 07.50. Men livet til mannen som skal ha blitt plukka opp frå sjøen stod ikkje til å berge.

Hovden Viking er heimehøyrande i Kjøde i Stad kommune. Fiskebåten dreiv skreifiske då ulukka skjedde.

Politijurist Madsen opplyste onsdag ettermiddag at mannskapet har forklart seg for politiet. Politiet har også gjort tekniske undersøkingar om bord i fiskebåten som då framleis låg ved kai i Senjahopen på Senja.

Madsen kan opplyse at Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet har vore om bord i fiskefartøyet. Onsdag skulle også den statlege havarikommisjonen som etterforskar alle typar ulukker på sjøen om bord i båten.

Den omkomne fiskaren skal også sendast til obduksjon, opplyser Madsen.

Tysdag sende reiarlaget som eig båten ut ei pressemelding om at dei er i stor sorg etter det tragiske som har skjedd:

- Våre tankar går først og fremst til dei pårørande og mannskapet om bord. Selskapet oppmodar på det sterkaste om at dei pårørande og mannskapet får ro i den næraste tida.

Reiarlaget ynskjer ikkje å gje ytterlegare kommentarar, ut over at personen døydde under fiske, heiter det i pressemeldinga frå reiarlaget Hovden Senior som eig fiskebåten Hovden Viking.