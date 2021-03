Har sett 60 i karantene etter at to nærkontaktar også har testa positivt

Nyheter

Dette opplyser Stad kommune i ei pressemelding.

- Desse og dei andre nærkontaktane er også testa med PCR-testar, og svar er venta søndag ettermiddag, skriv kommunen.

Ber publikum være spesielt oppmerksomme om de blir syke Den positive prøven har ukjent smittevei Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad sier at den positive prøven som ble meldt lørdag morgen har ukjent smittevei. Han ber nå publikum om å være ekstra oppmerksomme om de får symptomer på sykdom.

Vidare smittesporing er også gjort rundt dei to nye med påvist smitte. Nærkontaktar til desse er sett i karantene og vidare testing vert gjennomført søndag.

- Fordi det framleis er ukjend smitteveg og uavklart om det kan dreie seg om ein mutert virustype, har kommunen hatt lav terskel for karantene og testing for å få best mogeleg kontroll på situasjonen. På grunn av dette er til saman nærare 60 personar sett i karantene i kommunen i samband med desse tre smittetilfella.

To positive av 194 prøver Helse Førde melder laurdag morgon om to nye positive covid-19 prøver.

Smittesporing og kartlegging av nærkontaktar omkring dei smitta er no fullført, og vidare utvikling vil vere avhengig av prøvesvar dei komande dagane.

- Behovet for eventuelle ytterlegare smitteverntiltak i kommunen vert fortløpande vurdert etter kvart som testresultata ligg føre.