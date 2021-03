Ønsker bredbånd i hele Norge innen 2025

Fremskrittspartiets Distriktspolitisk talsmann Helge Andre Njåstad har fremmet et forslag på Stortinget om at minst 99 prosent av landet skal ha tilgang til bredbånd innen 2025. – Dette vil være et meget viktig tiltak for både innbyggere og næringsliv i Vestland Fylke, skriver han i en pressemelding.