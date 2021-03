Nyheter

I dag legg regjeringa fram ei eiga sak til Stortinget om å byggje Stad skipstunnel. Dette blir det største investeringsprosjektet for sjøtransport i Norge nokosinne, og eit unikt prosjekt også i verdssamanheng.

– Stad skipstunnel vil opne opp Vestlandet sjøvegen, og ha større ringverknader for utviklinga av kysten i framtida enn dei fleste kan sjå for seg i dag. Eg er svært nøgd med at Regjeringa no gjev «full gass» og fjernar all tvil om vidare framdrift for Stad skipstunnel, seier ordførar i Stad og 1.-kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo, i ei pressemelding.

Nå begynner arbeidet med skipstunnelen – Om alt går etter planen vil verdens første fullskala skipstunnel stå ferdig i 2025 eller 2026 Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel, opplyser de i en pressemelding.

– Stad skipstunnel har vore ei særs viktig sak for KrF over lang tid, og er like viktig for trygg transport på sjøen som satsing på rassikring og trygge vegar er på landjorda. Eg vil rose samferdsleminister Knut Arild Hareide for tempoet i å få på plass nødvendige vedtak om byggestart for Stad skipstunnel etter budsjettvedtaket i Stortinget i desember, legg 1.-kandidat for KrF i Sogn og Fjordane, Tore Storehaug.

– Den første salva kan kome på slutten av året Onsdag var det møte mellom kommunane Vanylven, Stad og Kinn, Kystverket og Måløy Vekst og Vanylven Utvikling. Vestland fylkeskommune tok også del i møtet. Temaet var oppstart med tunnelarbeidet

– Det er enorme moglegheiter for vekst og verdiskaping i maritime næringar, havbruk og andre kystnæringar på Vestlandet i åra framover. Stad Skipstunnel fjerne den barrieren Stadhavet er i dag for å utvikle desse næringane, og gjer det mogleg med samanhengande, trygge ruter for gods og passasjerar på kysten av Vestlandet, seier 1.-kandidat for Høgre i Sogn og Fjordane, Olve Grotle.

Stad skipstunnel vil bli 1,7 kilometer lang og vere dimensjonert for skip på storleik med hurtigruteskipa og store ringnottrålarar. Det vil seie seglingsbreidde på 21,5 meter, seglingshøgde på 33 meter og seglingsdjup på 8 meter.