Partiet ber utbyggar om ei synfaring i anleggsområdet

Politikarane i Stad Venstre ber om å få sjå anleggsarbeidet frå Kristianura og oppover, ei orientering om arbeidet og utviklinga av prosjektet og høve til å stille spørsmål.

Stad Venstre vil vere arrangør av synfaringa, og vareta naudsynte smitteverntiltak, opplyser leiar Jon Frogner i Stad Venstre.

Dei spør vidare om utbyggar, Falck Renewables, kan føreslå eit tidspunkt for synfaringa snarast råd.

– Når vi har tidspunkt klart legg vi opp resten av programmet, som vi ser føre oss vil vare i om lag to timar i alt. Vi tek også sikte på å møte naturvernarar og grunneigarar i høve synfaringa, seier Frogner.

Okla-saka kom på bordet igjen Vil gjennomføre synfaring i anleggsområdet I torsdagens formannskapsmøte i Stad tok Paul Jacob Helgesen (Sp) til orde for at administrasjonen burde legge til rette for ei synfaring i anleggsområdet for tilkomstvegen til Okla. Dette fekk han formannskapet med på.

Han viser også til at Stad Venstre på sitt årsmøte 17. januar 2021 kom med ei fråsegn om å stoppe Okla vindkraftverk på Stadlandet. I fråsegna heiter det: «Stad Venstre meiner at Okla vindkraftverk på Stadlandet er ei uforsvarleg vindkraftutbygging, grunna eit feilaktig og mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Denne utbygginga bør stoggast av omsyn til særskilde natur- og landskapsverdiar. Vi oppmodar Stortinget til å ta ansvar for å finne ei løysing, og verne dette uerstattelege, samanhengande naturområde for all framtid. Det hastar.»