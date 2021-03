Var rasande på oppdrettsetablering i fiskefelt. Jubelen vart desto større då oppdrettsgiganten høyrte på fiskarane og slo planane frå seg

Lokale fiskarar og personar med kjennskap til miljøet i Selje, reagerer sterkt på planane i kommunaldel for sjøområda i Stad kommune. Spesielt gjeld dette området som Mowi har søkt om å nytte. Stor blei overraskinga for fiskarane, som endeleg hadde bestemt seg for å ta bladet frå munnen, då gigantoppdrettaren hadde ombestemt seg.