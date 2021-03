Har jobba 16-18 timar i døgnet den siste tida: – Akkurat under eit utbrot er det ein krevjande situasjon å stå i

Smittevernlege Thomas Vingen Vedeld har jobba 16-18 timar for dag etter at det det muterte koronaviruset spreidde seg på Nordfjordeid. Han har tru på at ein snart kan ha lukkast med å stogge utbrotet.