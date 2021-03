Nyheter

Skjønnsnemnda som skal vurdere Kinn kommune sitt krav om erstatning etter inndelingslova har planlagt eit møte med Kinn og Stad kommunar i løpet av våren. Men smittetilhøva, som mellom anna gjer det utfordrande for nemnda sine medlemmer å reise frå Kirkenes, Lillesand og Hamar, tilseier at denne konferansen vert halde over videolink. Eventuelle motsegner mot dette måtte ha kome inn innan 12. mars.