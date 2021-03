Ny smitte fordeler seg mellom Nordfjordeid, Selje og Stadlandet, men alle sju har vore i karantene

Nyheter

- Prøvesvar tysdag kveld viser at fire nye personar har fått påvist covid-19 i Selje. Alle er nærkontaktar i husstandar til tidlegare smitta. To av dei er i same husstand og alle har vore i karantene. Tre av dei fire utløyser ingen nye nærkontaktar, opplyser kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld tysdag kveld.

Den fjerde smitta er tilsett ved Leikvang barnehage og kan ha vore smittsam på jobb fredag 19. mars. Alle born og tilsette på den aktuelle avdelinga er sett i karantene og vert testa onsdag. Husstandsmedlemmer er sett i ventekarantene. Etter ei samla vurdering blir Leikvang barnehage stengt til og med fredag 26. mars.

Tysdag kveld viser også prøvesvar at tre personar har fått påvist covid-19 på Nordfjordeid. Alle er nærkontaktar i husstandar til tidlegare smitta. To av dei er i same husstand. Alle har vore i karantene sidan tidleg under utbrotet, og ingen av dei utløyser nye nærkontaktar.

Fekk ikkje svar på alle testane

På grunn av utfordringar med analysekapasiteten ved Førde sentralsjukehus, vil ein del av resultata frå testing måndag først vere klare onsdag. Dette gjeld om lag 30 av 100 prøver tekne i Selje måndag. Alle dei 70 prøvene tatt på Nordfjordeid måndag er ferdig analyserte tysdag.

- Arbeidet med oppfølging av nærkontaktar i karantene, gjenteken testing av desse og testing av alle personar med symptom på sjukdom, held fram. Det er tysdag testa om lag 50 personar på Nordfjordeid og 40 personar i Selje, seier Vingen Vedeld.

Stad kommune oppfordrar alle innbyggjarar til å ha svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.

Symptom på koronavirus kan vere:

Sår hals

Hoste

Tett eller rennande nase

Hovudverk

Feber

Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

Kroppsverk

Tungpust

Tap av smak- eller luktesans

Vi anbefaler at også barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast.

Har sett ei heil barnehageavdeling i karantene etter at ein tilsett testa positivtflatraket barne I Flatraket barnehage testa ein tilsett positivt på covid-19 på prøvesvar måndag 21. mars. Heile avdelinga, barn og vaksne, blir testa for covid-19 tysdag.

Sterk innstramming over hele landet: – Dette vil sikkert vekke reaksjoner der smitten er lav, men vi må gjøre det likevel – Dette vil oppleves som en innstramming der smitten er lav, og jeg vet det vil vekke reaksjoner, men vi må gjøre det likevel, sa helseminister Bent Høie under dagens pressekonferanse om påskeferien.

Har gjort ny risikovurdering. Sjå kva råd og tiltak kommuneoverlegen anbefalar framover – På Nordfjordeid har ein no over fleire veker kartlagt smittesituasjonen i samband med utbrotet. Ein har ikkje funne smittetilfelle som ein ikkje kan kople til andre kjende tilfelle, og det er ikkje grunn til å tru at ein har vesentleg grad av «fri» smitte i lokalmiljøet. I Selje er det noko uavklart, seier kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.