Får ein halv million til arbeidet med skipstunnelen

Hovudprioriteringa for samarbeidet i 2021 blir arbeid med lokal verdiskaping og næringsutvikling knytt til Stad skipstunnel.

I forslaget frå kommunedirektøren heitte det at ein skulle løyve 500.000 kroner i økonomisk støtte til Stad Vekst, og at midlane skulle gå frå summen som politikarane tidlegare har sett av til arbeidet med skipstunnelen.

Anfinn Sjåstad (Frp) peika på at ein måtte spesifisere at desse pengane skulle brukast til arbeid med skipstunnelen, slik at ein ikkje tok frå denne potten utan å få noko att for skipstunnel-pengane.

Han føreslo difor eit nytt framlegg til vedtak der det går fram at Stad skipstunnel vil vere det prioriterte samarbeidspmrådet mellom Stad Vekst og Stad kommune i 2021.

Enkelte politikarar ytra ei bekymring for at Stad Vekst, med alt arbeidet med skipstunnelen, ikkje vil kunne prioritere andre oppgåver, som arbeid for å få desentraliserte utdanningstilbod til kommunen.

Paul Jacob Helgesen (Sp) kom med følgjande tilleggspunkt i vedtaket: «Stad kommune ber Stad Vekst AS om å utfordre sine eigararar om å også tilføre selskapet driftsmidlar for å auke evna til å gjennomføre oppgåvene i handlingsdelen.».

Dette framlegget fekk fleirtal.